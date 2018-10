Yémen: jusqu'à 14 millions de personnes pourraient souffrir de la famine

Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock estime, dans une récente note interne, que si la tendance actuelle devait se poursuivre, jusqu'à quatorze millions de personnes pourraient être en situation de "pré-famine" dans les mois à venir au Yémen. "La situation humanitaire au Yémen est la pire au monde. 75% de la population, soit 22 millions de personnes, ont besoin d'une aide et de protection, dont 8,4 millions sont en situation d'insécurité alimentaire grave et dépendent d'un apport en nourriture urgent", souligne M. Lowcock dans ce document datant du 18 octobre et remis aux quinze membres du Conseil de sécurité.