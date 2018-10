Une centrale photovoltaïque de 10 MW bientôt mise en service à Ouargla

Une nouvelle centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 mégawatts sera mise en service en novembre prochain dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris auprès de Sonatrach. Inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les groupes pétroliers algérien et italien Sonatrach et Eni, ce projet est implanté sur une superficie de 20 hectares au niveau du champ de BRN (Bir Rebaa Nord, Ouargla), opéré par la société mixte GSA (Groupement SONATRACH-Agip), selon la même source. Cette centrale vise à alimenter les installations du champ de Bir Rebaa en générant 20 GWh/an d'énergie électrique et libérer du gaz naturel pour une meilleure valorisation, a-t-on souligné.