Espagne: deux terroristes de "Daech" et "Al Qaida" arrêtés

Des agents de la police nationale espagnole ont procédé à l’arrestation, mardi dans les localités d’Alaquas (Valence) et Cocentaina (Alicante), dans l’Est de l’Espagne, de deux personnes pour appartenance aux organisations terroristes "Daech" et "Al Qaida". Selon un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur, les deux individus arrêtés, âgés respectivement de 55 et 58 ans, seront poursuivis pour "appartenance à une organisation terroriste, endoctrinement et apologie du terrorisme".