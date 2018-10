Pétrole: Ryad prêt à augmenter sa production et sa capacité de réserve

Le ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Faleh a déclaré mardi que son pays, chef de file de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), augmenterait sa production de brut et sa capacité de réserve pour contribuer à maintenir un équilibre sur le marché mondial. S'exprimant lors d'un forum international sur l'investissement à Ryad, M. Faleh a également déclaré que l'Opep et les producteurs non membres de l'organisation devraient signer en décembre un accord "à durée indéterminée" pour poursuivre leur coopération sur les marchés énergétiques.