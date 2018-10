Nouvelle baisse du prix du Brent à Londres

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse mardi en cours d'échanges européens pour toucher leur plus bas en un mois alors que les analystes s'attendaient à voir les stocks de pétrole des Etats-Unis augmenter, signe d'une offre trop abondante pour la demande. Mardi après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 77,86 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,97 dollar par rapport à la clôture de lundi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 1,72 dollar à 67,64 dollars une heure après son ouverture. En milieu de journée, le Brent a touché 77,80 dollars et le WTI 67,59 dollars, leurs plus bas depuis plus d'un mois.