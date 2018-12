Indonésie: le bilan du tsunami porté à 281 morts

Le bilan du tsunami provoqué par une éruption volcanique en Indonésie a été porté à 281 morts et plus de 1.000 blessés, a annoncé lundi l'agence nationale de gestion des catastrophes. "Le nombre des victimes va continuer à augmenter, ainsi que les dommages", a prévenu Sutopo Purwo Nugroho, le porte-parole de l'agence, précisant que 57 personnes étaient portées disparues. Le précédent bilan faisait état de 222 morts. Le tsunami a frappé soudainement samedi soir les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java, après l'éruption du volcan connu comme "l'enfant" du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa.