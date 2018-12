Le riz rapporte plus de 3,15 milliards de dollars au Vietnam

Le Vietnam pourrait exporter 6,15 millions de tonnes de riz pour une valeur de 3,15 milliards de dollars en 2018, soit une hausse de 5,7% en volume et 19,6% en valeur en un an, selon les estimations du Département de transformation et de développement du marché des produits agricoles du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural (AgroTrade). Entre janvier et novembre, le pays a exporté 5,7 millions de tonnes de riz (+5,6%) pour 2,9 milliards de dollars (+17,7%), selon la même source qui a rappelé que lors des dix premiers mois de l'année, la Chine demeurait le premier importateur de riz vietnamien en représentant 24,1% du total.