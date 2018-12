SpaceX lancé un satellite GPS de l'armée de l'air américaine

Une fusée de SpaceX a décollé dimanche de Cap Canaveral, en Floride, pour placer en orbite un satellite GPS de l'armée de l'air américaine qui représente le 21e tir et dernier de la société pour 2018. La fusée Falcon 9 transportait le satellite Global Positioning System III, qui doit se joindre à la constellation de 31 satellites GPS de l'armée de l'air américaine déjà opérationnels. Il devrait offrir "une précision trois fois supérieure" à celle fournie par ses prédécesseurs et ce pendant plus longtemps, avec une durée opérationnelle prévue de quinze ans, a Iindiqué SpaceX ,dans un communiqué.