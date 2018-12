Chine : nouvelle loi pour favoriser l'investissement étranger

Le Parlement chinois envisage une nouvelle loi régissant l'investissement étranger qui rationalisera les règles existantes et empêchera le transfert forcé de technologie, ont rapporté dimanche des médias. La nouvelle "loi unifiée" remplacera trois lois existantes portant notamment sur les coentreprises, à capitaux mixtes chinois et étrangers, et les entreprises entièrement détenues par des étrangers, rapporte l'agence Chine-Nouvelle. Cette annonce intervient peu après que la Commission européenne a annoncé, jeudi, avoir élargi sa plainte, déposée en juin devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), contre "les transferts forcés" de technologie pour les entreprises qui veulent investir en Chine. Ce sujet est aussi au cœur des griefs du gouvernement Trump contre Pékin.