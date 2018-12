Afghanistan: attaque contre un complexe gouvernemental

Des hommes armés ont fait exploser une voiture piégée avant de prendre d'assaut un complexe gouvernemental lundi dans la capitale afghane Kaboul, ont indiqué des responsables et des témoins. Plusieurs attaquants sont entrés dans ce complexe qui abrite des bâtiments ministériels et l'assaut est toujours en cours, a précisé vers 11H30 GMT Nasrat Rahimi, porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Ashraf, un employé du ministère des Travaux publics qui a pu fuir le complexe, cité par l'AFP, a fait état d'une fusillade entre assaillants et forces de sécurité à l'intérieur du site. "Ils tirent aussi sur un bâtiment du NDS (services secrets afghans) à proximité", a-t-il déclaré.