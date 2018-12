Eruption de l'Etna en Sicile : séismes et colonne de cendres

L'Etna est entré en éruption lundi en crachant une importante colonne de cendres, obligeant à fermer l'espace aérien aux alentours, tandis que la zone du volcan sicilien était secouée d'une multitude de petits séismes, ont rapporté les médias. "L'éruption s'est produite sur le flanc de l'Etna, c'est la première éruption latérale depuis plus de 10 ans, mais elle n'a pas l'air dangereuse", a expliqué le vulcanologue Boris Behncke, de l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV). En raison du manque de visibilité, une grande partie de l'espace aérien autour du volcan a été fermé. A l'aéroport de Catane, dans l'est de l'île italienne, seuls quatre arrivées par heure étaient autorisées lundi dans l'après-midi.