43 morts dans l'attaque d'un complexe gouvernemental à Kaboul

Au moins 43 personnes ont trouvé la mort lundi à Kaboul dans l'explosion d'une voiture piégée suivie de l'attaque d'un complexe du gouvernement qui abrite des bâtiments des ministères des Travaux publics et du Travail et des Affaires sociales, a annoncé un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur. Vingt personnes ont aussi été blessées dans cet assaut qui a duré plus de sept heures et qui s'est achevé avec la mort des quatre assaillants, a ajouté le porte-parole, Najib Danish, précisant que la plupart des victimes sont des civils. Un précédent bilan faisait état de 25 morts.