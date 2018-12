Pénurie de policiers canadiens en mission de paix

Le nombre de policiers canadiens prenant part à des missions des Nations unies a atteint son plus bas niveau en plus d'une décennie, en dépit d'une promesse du gouvernement libéral de remédier à ce problème. Selon de nouvelles données de l'ONU, on comptait un total de 15 policiers canadiens en fonction dans des missions de maintien de la paix à la fin du mois de novembre. Ils se trouvaient tous en Haïti. Il s'agit du plus petit nombre depuis au moins 2005, selon Walter Dorn, expert en maintien de la paix au Collège des Forces canadiennes à Toronto qui surveille cette statistique.