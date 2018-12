Quelque 90.000 Portugais ont émigré à l"étranger en 2017

Un total de 90.000 Portugais ont émigré à l'étranger en 2017, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Suisse et l'Espagne étant les principales destinations, révèle le rapport 2017 sur l'émigration. Le Royaume-Uni est resté la principale destination des Portugais en 2017, malgré une baisse de 26% par rapport à l'année précédente et moins des deux tiers par rapport à 2015, selon la même source, rappelant qu'ils étaient 23.000 à émigrer à destination du territoire britannique. Cette baisse s'explique notamment par la "reprise de l'économie portugaise" et "l'effet du Brexit", ont fait savoir les auteurs du rapport, présenté au ministère des Affaires étrangères.