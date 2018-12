Dix Palestiniens arrêtés lors d'incursions israéliennes en Cisjordanie

Dix Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation israéliennes lors d'incursions mardi matin dans plusieurs villes de la Cisjordanie et d'El Qods occupées, ont rapporté des médias palestiniens. Dans la ville occupée d'El Qods, les forces d'occupation ont arrêté huit jeunes palestiniens après avoir investi leurs domiciles dans les quartiers d'Al Tur (Mont des Oliviers), le camp de Shu'fat et dans le quartier de Jabel al-Mukaber, a indiqué l'agence Wafa. Des sources locales citées par l'agence ont confié qu'une quinzaine de véhicules militaires des forces d'occupation israélienne ont fait incursion dans le camp de réfugiés de Djénine et dans le quartier de Jabriat dans la ville, où des affrontements et des coups de feu ont été entendus.