Pékin appelle Paris à ne pas s'ingérer dans ses affaires judiciaires

Pékin a rejeté fermement mardi des déclarations du gouvernement français sur les affaires judiciaires chinoises, appelant Paris à respecter "la souveraineté judiciaire" de la Chine, ont rapporté des médias locaux. La réaction des autorités chinoises intervient après des déclarations du ministère français des Affaires étrangères, se disant lundi "préoccupé" suite à la détention depuis le 10 décembre en Chine de deux canadiens, l'ex-diplomate Michael Kovrig et du consultant Michael Spavor, arrêtés pour activités "menaçant la sécurité nationale" et "collecte de renseignements au profit d'une ONG non déclarée".