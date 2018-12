Somalie: deux morts et 13 blessés dans un attentat

Au moins deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées lors d'un attentat à la bombe qui s'est produit dans la ville de Baidao, dans le sud de la Somalie, a annoncé mardi la police somalienne. La bombe, placée en bordure de route, a explosé alors que des jeunes de la ville se rassemblaient pour organiser des fêtes traditionnelles, a indiqué un officier de police. Ahmed Nur, un habitant local, a fait savoir que le quartier a été ciblé parce qu'il a été le lieu de célébration des jeunes. "Tout le monde a été pris de panique et a été choqué lorsqu'ils ont soudainement entendu une énorme explosion qui a secoué le quartier, et tout le monde a ensuite commencé à courir", a-t-il ajouté.