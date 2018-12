Les températures atteignent des records en Australie

Une vague de chaleur accablante s'abat cette semaine sur l'Australie, produisant des températures record dans certaines régions du pays-continent. Cette vague de chaleur qui sévit actuellement dans le sud et le sud-est de l’Australie va battre tous les records de température dans le pays, a indiqué le météorologue principal de Sky News, Tristan Meyers. Selon M. Meyers, cette situation s’explique non seulement par la hausse des températures - par exemple 45C, 46C et potentiellement 47C dans certaines parties de l’ouest et du sud de la Nouvelle-Galles du Sud, du nord de Victoria et de l’Australie-Méridionale, mais également par le nombre de ces journées chaudes.