Tunisie: les journalistes en grève générale le 14 janvier

Les journalistes tunisiens observeront une grève générale le 14 janvier prochain en signe de protestations contre leur situation socioéconomique et ce, suite au décès de leur collègue, Abderrzak Rezgui, un caméraman qui s'est immolé par le feu lundi à Kasserine (centre-ouest de la Tunisie), a annoncé mercredi le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT). "Avec l'approche de la célébration du 8ème anniversaire de la révolution de la liberté et de la dignité, les journalistes tunisiens souffrent encore de difficultés majeures sur le double plan social et financier", s'est exprimé le bureau exécutif du SNJT.