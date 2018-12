Accidents de la route: 3091 morts de janvier à novembre 2018

Trois milles quatre vingt et onze (3091) personnes ont trouvé et 30561 autres ont été blessées dans des accidents de la route enregistrés entre janvier et novembre 2018, d'après les statistiques rendues publique mercredi par le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR). Les accidents de la route ont baissé de 8.35% par rapport à la même période de l'année précédente, a précisé le CNPSR, faisant état de 21568 accidents enregistrés entre janvier et novembre 2018. Le nombre de morts a baissé de 8.33% et le nombre de blessés de 10.46% par rapport aux chiffres de 2017, conclut le communiqué du CNPSR.