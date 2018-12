Yémen: la trêve à Hodeida une "priorité" pour l’Onu

La réunion de mise en œuvre de l'accord prévoyant une trêve durable entre gouvernement et les éléments du mouvement "Ansarullah" (Houthis) yéménites tenue mercredi à Hodeida a été décrite comme une "priorité" de la mission onusienne dans ce pays ravagé par plusieurs année de guerre. Le chef des observateurs de l'ONU au Yémen a mis mercredi face à face représentants du gouvernement et des houthis pour trouver les moyens de sauver la trêve à Hodeida, fragilisée par la multiplication des attaques, et envisager l'application des autres clauses de l'accord de Suède.