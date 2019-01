Relizane : entrée en production du complexe du textile "Tayal"

Le complexe intégré des métiers du textile "Tayal" implanté dans la zone industrielle de Sidi Khettab dans la wilaya de Relizane, est entré en production en mars 2018, ouvrant de larges perspectives pour le développement de la région. Ce projet est le fruit d’un partenariat algéro-turc dans le domaine des textiles selon la règle 49/51. C’est une joint-venture entre la société turque Intertay (filiale du groupe Taypa) et des sociétés algériennes publiques "S & H" et "TEXALG", ainsi que la société nationale de tabac et des allumettes (SNTA). Le partenariat a donné lieu à la naissance de la société mixte "Tayal". Ce complexe, dont les travaux de réalisation ont démarré en février 2016 sur une surface de 250 has et pour un investissement de 171 milliards DA soit l’équivalant de 714 millions USD, est la plus grande usine de ce type à l’échelle africaine selon la direction locale de l’industrie et des mines. Cet acquis économique s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement visant à réduire les importations, diversifier l’économie nationale et contribuer à former une main d’oeuvre locale spécialisée, comme l’avait souligné le ministre de l’industrie et des mines, Youcef Yousfi, lors de sa dernière visite en 2018 à ce complexe.