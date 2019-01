Le trafic aérien a continué à grimper en 2018

Le trafic aérien de passagers a une nouvelle fois augmenté en 2018, grâce notamment aux bons résultats des compagnies low-cost, mais à un rythme moindre que l'an passé, a indiqué lundi l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Un total de 4,3 milliards de passagers ont été transportés en 2018 par les compagnies aériennes à travers le monde, une progression de 6,1% sur un an après une précédente hausse de 7,1%, selon les chiffres préliminaires de l'agence des Nations unies spécialisée dans le transport aérien. La hausse du prix des carburants depuis deux ans a pesé sur la demande et réduit l'effet incitatif des billets à bas coût, expliquant ce léger trou d'air en 2018, selon l'agence."Pour autant, la croissance du trafic aérien est restée solide en 2018, soutenue par la situation économique mondiale tout au long de l'année", souligne l'OACI. Comme l'an dernier, les compagnies low-cost ont continué à conquérir des parts de marchés. Avec 1,3 milliard de passagers, elles ont vu leur volume de trafic augmenter plus vite que la moyenne mondiale. Ces compagnies ont capté 36% du trafic des passagers en Europe, où elles réalisent leur meilleure performance, devant l'Amérique latine (35%), l'Amérique du Nord (30%) et l'Asie-Pacifique (29%).