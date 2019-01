Xi et Trump prônent la coopération

Les présidents chinois et américain se sont mutuellement engagés à renforcer leur coopération dans des messages mardi,marquant le quarantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, ont rapporté les médias officiels chinois. Alors que les tensions commerciales entre Pékin et Washington ont atteint un sommet en 2018, les deux pays sont convenus d'une trêve de trois mois début décembre pour tenter de résoudre leurs différends et Donald Trump a fait état, samedi, de bonnes "avancées", après un échange téléphonique avec le chef de l'État chinois. Dans les nouveaux échanges mardi, Xi Jinping a souligné l'importance de "faire progresser les relations sino-américaines en matière de coordination, de coopération et de stabilité", a affirmé l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. De son côté, le président Trump a salué quarante ans de relations diplomatiques et sa "solide amitié" avec son homologue chinois, a ajouté Chine Nouvelle. Les deux pays se sont livrés à une surenchère de hausse de droits de douane ces derniers mois. Les premiers assauts sont venus de Washington, excédé du déséquilibre des échanges commerciaux au bénéfice de Pékin, auquel les Etats-Unis reprochent aussi de ne pas respecter les droits de propriété industrielle et de se livrer à de l'espionnage économique.