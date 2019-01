Pyongyang promet de poursuivre la dénucléarisation

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un, a promis mardide poursuivre la dénucléarisation de la péninsule coréenne et qu'il était prêt à rencontrer le président américain Donald Trump "à tout moment". "Je suis toujours prêt à rencontrer à nouveau le président américain à tout moment et je ferai des efforts pour obtenir un résultat que la communauté internationale accueillera positivement", a déclaré M. Kim. Dans son discours du Nouvel An diffusé à la télévision d'Etat, il a souligné sa "détermination à s'efforcer d'établir de nouvelles relations avec les Etats-Unis, instaurer une paix durable" dans la péninsule coréenne et viser une "dénucléarisation complète", à la condition que les Etats-Unis prennent "des mesures correspondantes". "Nous pourrions ne pas avoir d'autre choix que de chercher une nouvelle voie si les Etats-Unis ne tiennent pas leurs promesses ou surestiment notre patience tout en cherchant à imposer des choses de manière unilatérale et en s'accrochant à des sanctions et des pressions", a averti M. Kim. Kim Jong Un a déclaré qu'il était prêt à rouvrir le parc industriel intercoréen de la ville frontalière de Kaesong et à reprendre le programme de visites du mont Kumgang, sur la côte est, "sans conditions préalables".