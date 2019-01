Trump tenter de mettre fin au « shutdown »

Le président américain, Donald Trump a invité mardi les leaders républicains et démocrates au Congrès à une rencontre pour tenter de mettre fin au "shutdown", la paralysie partielle des administrations fédérales. Les deux camps semblent dans l'impasse. Les adversaires démocrates de M. Trump souhaitent la tenue d'un vote sur une loi budgétaire dès qu'ils prendront jeudi le contrôle de la Chambre des représentants, où ils ont pris la majorité aux républicains lors des élections de mi-mandat en novembre. Mais l'avenir de ce projet de loi semble incertain car il ne contient aucun financement pour la construction du mur que M. Trump veut édifier sur la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour bloquer l'immigration clandestine. Or le président républicain a le pouvoir de veto sur les lois du Congrès, et il a encore répété lundi qu'il voulait un "mur solide", pour lequel il réclame une enveloppe de cinq milliards de dollars. Le "shutdown" paralyse 25% des administrations fédérales depuis le 22 décembre, dont certains ministères cruciaux.