« Enquête terroriste » sur l’attaque au couteau de Manchester

L'attaque au couteau dans laquelle trois personnes ont été blessées le soir du Nouvel An àManchester fait l'objet d'une "enquête terroriste", a indiqué mardi la police de cette ville du nord-ouest de l'Angleterre."Nous traitons cela comme une enquête terroriste qui est menée par des policiers de l'antiterrorisme avec le soutien de la police de Manchester", a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police locale, Ian Hopkins. "Notre travail se poursuit pour comprendre exactement ce qui s'est passé", a-t-il ajouté, qualifiant d"'attaque horrible" cette agression qui a fait trois blessés dont un policier. Plus tard, la police de Manchester a indiqué dans un communiqué que le suspect avait été "examiné par du personnel médical spécialisé et est détenu en vertu du Mental Health Act", la loi britannique sur la santé mentale. Cependant, "l'enquête de la police antiterroriste continue", souligne le communiqué. L'assaillant, un homme de 25 ans dont l'identité n'a pas été révélée, a été maîtrisé sur place et arrêté pour tentative de meurtre. Une perquisition a été menée dans un logement du quartier de Cheetham Hill qui serait sa dernière adresse connue.