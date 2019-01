Accidents de la route: 31 morts et 1.275 blessés en une semaine

Trente-une personnes ont trouvé la mort et 1.275 autres ont été blessées dans 1.552 accidents de la route survenus en une semaine (du 23 au 29 décembre) à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile rendu public mercredi. Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya d'Alger où trois personnes sont décédées et 141 autres ont été blessées dans 166 accidents de la circulation, précise le même source. Les services de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l'extinction de 625 incendies urbains, industriels et autres. En outre, plus de 5.000 opérations d'assistance à des personnes en danger et opérations diverses ont été effectuées durant la même période.