Ligue 1 de football (16e journée) : le leader et son dauphin en péril en déplacement

La Ligue 1 de football reprendra ses droits ce week-end avec le déroulement de la 16e journée, marquée par le déplacement du leader l'USM Alger pour défier le relégable DRB Tadjenanet. L'USMA (1re, 33 points), qualifiée lundi au forceps aux 1/8 de finale de Dame Coupe et qui reste sur un revers à la maison en championnat face à l'ES Sétif (1-0), affrontera en déplacement le DRBT (15e, 14 pts), dont la victoire est plus qu'impérative pour espérer rester dans la course au maintien. La JSK (2e, 26 pts), éliminée sans gloire de la Coupe d'Algérie par l'IRB Ghriss, n'est pas en reste puisqu'elle se rendra à Béchar pour croiser le fer avec la JS Saoura (4e, 23 pts), battue qu'une seule fois dans son antre du 20-Août-1955 en quatre années, toutes compétitions confondues. L'ES Sétif (3e, 24 pts), auteur d'une phase aller irrégulière, effectuera un voyage dans l'Ouest du pays pour affronter un autre relégable, l'USM Bel-Abbès (13e, 15 pts). Le NA Husseïn-Dey (4e, 23 pts) aura fort à faire à domicile face au CS Constantine (8e, 19 pts). Le MC Alger (6e, 21 pts) et le Paradou AC (7e, 20 pts), qui occupent le ventre mou du classement, s'affronteront dans un derby indécis et ouvert à tous les probabilités. Le CABB Arréridj (13e, 15 pts), contraint d'évoluer en dehors de ses bases (Magra) et à huis clos pour cause de suspension, accueillera le MC Oran (9e, 18 pts). Quant au MO Béjaïa (9e, 18 pts), éliminé de Dame Coupe, il aura à coeur de se refaire une santé et s'éloigner de la zone de relégation lors de la réception de l'Olympique Médéa (12e, 17 pts), quatrième meilleure équipe en déplacement de la phase aller. Enfin la lanterne rouge le CR Belouizdad (10 pts), auteur de deux retentissantes victoires en déplacement en Coupe d'Algérie, doit confirmer son redressement dès cette 16e journée quand il se rendra à Batna pour défier l'AS Aïn M'lila (11e, 17 pts). Un revers pourrait enfoncer davantage le Chabab dans les profondeurs du classement, d'autant que ses concurrents pour le maintien auront l'avantage de jouer à domicile.