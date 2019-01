Ain Boucherit cataloguée berceau de l'humanité

La wilaya de Sétif est devenue en 2018 le carrefour des paléoanthropologues, après avoir inscrit sa région d'Ain Boucherit dans la short-list des sites catalogués comme berceaux de l'humanité, disputant la première place à la région éthiopienne de Gona, vieille de 2,6 millions d'années. C'est à la faveur de la découverte d'outils lithiques en pierre taillée et d'ossements fossiles d'animaux remontant à 2,4 millions d'années sur le site d'Ain Boucherit, dans la commune de Guelta Zergua, à une trentaine de kilomètres à l'Est de la capitale des Hauts-plateaux, que Sétif et par ricochet l'Algérie, ont suscité dernièrement davantage l'intérêt des scientifiques. La publication des résultats de recherches dans la prestigieuse revue américaine "Science'', éditée par l'Association américaine pour l'avancement de la science (AAAS), le 29 novembre dernier, a non seulement fait d'Ain Boucherit, de Sétif et de l'Algérie le berceau de l'humanité mais "contraint'' également historiens et archéologues à revoir leur copie en ce sens et à remettre en question le lieu d'origine de la plus ancienne occupation humaine en Afrique du Nord. Selon une note de presse élaborée par Mohamed Sahnouni, directeur du projet de recherche paléoanthropologique dans la région d'Ain Haneche (Sétif), menée à l'aide d'une équipe internationale et multidisciplinaire, le site Ain Boucherit est désormais le deuxième site archéologique le plus ancien d'Afrique et du monde après celui de Gona en Ethiopie et qui prouve que l'ancienneté du peuplement préhistorique de l'Algérie remonte à l'aube de l'humanité.