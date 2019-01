Le pétrole s'oriente à la hausse en Asie

Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, vendredi en Asie, mais les investisseurs continuaient de se montrer préoccupés quant à la surabondance de l'offre et aux risques que présentent pour la demande les perspectives d'un ralentissement économique mondial. Le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, gagnait 14 cents à 47,23 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en février, prenait 10 cents à 56,05 dollars. Les cours avaient déjà terminé en hausse jeudi, mais l'envolée est limitée par les doutes quant à l'efficacité des efforts de l'Opep et de la Russie pour soutenir les prix. Les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie se sont engagés début décembre à réduire collectivement leur production de 1,2 million de barils par jour à partir du 1er janvier pour résorber l'excédent d'or noir sur le marché et ainsi soutenir les prix.