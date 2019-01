Une empreinte chinoise sur la lune

Le rover lunaire chinois, Yutu-2, ou Lapin de jade-2, a laissé la première "empreinte" d'un engin spatial humain sur la face cachée de la Lune jeudi dans la nuit, après qu'il s'est séparé de l'atterrisseur en douceur. Le rover a touché la surface lunaire jeudi à 22h22, laissant une trace sur le sol lunaire meuble. Le processus a été enregistré par la caméra sur l'atterrisseur, et les images ont été envoyées à la Terre via le satellite relai "Queqiao", a annoncé l'Administration nationale de l'espace de Chine (ANEC). Lancée le 8 décembre 2018, la sonde lunaire chinoise Chang'e-4, composée d'un atterrisseur et d'un rover, s'est posée sur la face cachée de la Lune jeudi matin. Puisque le cycle de révolution de la Lune est le même que son cycle de rotation, le même côté fait toujours face à la Terre. L'autre côté, en majeure partie inobservable depuis la Terre, est appelé la face cachée, ou le côté obscur, car il est principalement inexploré. Après le succès de l'alunissage, des experts ont vérifié les conditions de "Queqiao" (pont de pies), qui a été lancé en mai 2018 pour mettre en place le lien de communication entre la Terre et la face cachée de la Lune, le paramètre de l'environnement de la zone d'alunissage, l'état de l'équipement de la sonde, ainsi que l'angle de la lumière du Soleil, afin de réaliser les préparatifs pour la séparation de l'atterrisseur et du rover, a indiqué l'ANEC dans un communiqué. A 15h07, des experts ont envoyé l'ordre de séparation à la sonde via "Queqiao".