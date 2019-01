Washington appelle Téhéran à renoncer à des tirs de fusées spatiales

Les Etats-Unis ont appelé jeudi l'Iran à renoncer à des tirs de fusées prévus dans le cadre du programme spatial iranien, jugeant qu'il s'agirait d'une "provocation". "Le ministère de la Défense du régime iranien a annoncé publiquement son intention de lancer trois lanceurs spatiaux dans les prochains mois. De telles actions démontreraient une fois de plus que l'Iran défie la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelle le régime iranien à ne mener aucune activité liée à des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. "Nous conseillons au régime de renoncer à ces tirs provocateurs et à cesser toutes les activités liées à des missiles balistiques afin d'échapper à un isolement économique et diplomatique encore plus fort", a-t-il ajouté, dans un communiqué intitulé "avertissement au régime iranien". Sur Twitter, son homologue iranien Mohammad Javad Zarif a répondu en affirmant que ces lancements "et les essais de missiles ne violent pas la résolution 2231". "Les Etats-Unis sont eux en infraction de cette même résolution, et ne sont donc pas en position de donner des leçons à qui que ce soit", a-t-il ajouté, dans une allusion au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, auquel ce texte du Conseil de sécurité de l'ONU est consacré.