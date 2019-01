Treize Canadiens détenus en Chine depuis le 1er décembre

Treize Canadiens ont été détenus en Chine depuis l'arrestation le 1er décembre au Canada d'une dirigeante du géant chinois Huawei, dont huit qui ont été remis en liberté, a indiqué jeudi un porte-parole du ministère canadien des Affaires étrangères. "Les Affaires étrangères sont au courant que 13 citoyens canadiens ont été détenus en Chine, hors Hong Kong, depuis le 1er décembre 2018. Nous pouvons confirmer qu'au moins huit d'entre eux ont été relâchés", a déclaré à l'AFP Guillaume Bérubé, porte-parole du ministère. Parmi les Canadiens détenus figurent l'ex-diplomate Michael Kovrig et le consultant Michael Spavor, arrêtés le 10 décembre par les autorités chinoises, officiellement pour activités "menaçant la sécurité nationale", ainsi que l'enseignante Sarah McIver, libérée et rentrée depuis au Canada, a précisé un responsable gouvernemental ayant requis l'anonymat. Il s'est refusé à donner plus de précisions, notamment sur l'identité des autres Canadiens détenus, conformément à la législation sur la protection de la vie privée. Interrogé lors d'un point presse sur ces personnes, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a dit n'avoir "aucune information sur ce dossier spécifique" selon l'AFP. "Je souhaiterais souligner que la Chine est un Etat de droit. La Chine garantit la sécurité ainsi que les droits et les intérêts légitimes des ressortissants étrangers sur son sol", a-t-il ajouté. Par ailleurs, environ 200 Canadiens ont actuellement des démêlés avec la justice chinoise pour des infractions présumées de nature diverse, dont "plusieurs" sont en liberté sous conditions, a souligné le responsable d'Ottawa.