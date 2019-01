La population chinoise baissera autour de 2028

La Chine connaîtra une baisse démographique autour de 2028, selon les prévisions d'un rapport cité vendredi par le journal Beijing Youth Daily. Depuis 2010, le nombre de Chinois âgés de 65 ans et plus, a augmenté de 83,2 millions, avec une croissance annuelle moyenne de 2,08 millions. Cependant, la population âgée de moins de 15 ans a baissé de 90,17 millions, avec une baisse annuelle de 2,25 millions, selon le rapport publié jeudi par l'Institut de l'économie de la population et de la main-d'oeuvre, dépendant de l'Académie chinoise des Sciences sociales à Pékin. La Chine vieillit donc rapidement. Sa population âgée a augmenté, passant de 3,76% à 8,40% depuis 2010, alors que la population totale du pays commencera à baisser autour de 2028, selon le rapport. Cependant, les données montrent que les naissances de deuxième enfant au sein des familles ont considérablement augmenté en 2016 et en 2017, représentant 51,2% des naissances totales. En 2017, 8,83 millions de nouveaux-nés étaient les enfants cadets de leur foyer, une augmentation de 1,62 million, soit 11 point de pourcentage par rapport à 2016.Le rapport fait également part des prévisions indiquant que la Chine connaîtrait une baisse de sa population active (entre 16 et 64 ans). En 2017, elle a ainsi baissé de 5,78 millions. La croissance négative des forces de la population active apportera des changements structurels dans l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, et nécessitera une réforme des systèmes concernés, indique le Rapport.