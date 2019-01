Fièvre aphteuse : vaccination de plus de 1100 têtes bovines à Ouargla

Pas moins de 1.180 têtes bovines ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse au cours du dernier trimestre de 2018 dans la wilaya d'Ouargla, a rapporté l'inspection vétérinaire relevant de la direction des Services agricoles (DSA). Une quantité de 1.500 doses de vaccins anti-fièvre aphteuse et plus d'une vingtaine de vétérinaires ont été mobilisés pour cette opération préventive lancée en octobre dernier, et qui se poursuit actuellement à travers la wilaya, a indiqué l'inspecteur vétérinaire, El-Bouti Khamra. Six (6) cas de fièvre aphteuse ont été enregistrés par les mêmes services durant l'année précédente au niveau de la commune de Taibet (200 km au nord d'Ouargla), a assuré ce responsable, affirmant que "la situation a été maitrisée". Toutes les mesures préventives ont été prises ces derniers mois pour la protection du cheptel contre les zoonoses, dont notamment la fermeture des sept (7) marchés de bétails à travers la wilaya, et l'intensification des compagnes de sensibilisation en direction des éleveurs, a-t-on signalé