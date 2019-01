Chine: un aéroport pour 72 millions de passagers

Le nouvel aéroport international de Pékin devrait gérer 45 millions de passagers par an d'ici 2021 et 72 millions de passagers d'ici 2025, selon le régulateur de l'aviation civile du pays. L'aéroport international Daxing de Pékin, qui sera mis en service cette année, est conçu pour devenir "un grand centre d'aviation international, un nouveau moteur pour le développement du pays et un centre de transport intégré Pékin-Tianjin-Hebei qui soutiendra le développement de la Nouvelle Zone de Xiongan", selon un communiqué de l'Administration de l'aviation civile de Chine (AACC). Situé à 46 kilomètres au sud du centre-ville de Pékin, le nouvel aéroport vise à alléger la pression sur l'aéroport international de Pékin-capitale, qui est surchargé, dans la banlieue nord-est de Pékin.Il est situé à la jonction de l'arrondissement de Daxing de Pékin et de la ville de Langfang, près de la province du Hebei. Alors que le nouvel aéroport allégera la pression, l'aéroport international de Pékin-capitale se positionnera comme un pôle important pour la région Asie-Pacifique et jouera un rôle central dans la capitale, a indiqué l'AACC.