Liban: Neuf attentats terroristes déjoués en 2018

Les Forces libanaises de sécurité internes sont parvenues à déjouer avec succès neuf attentats terroristes en 2018, a indiqué le ministre intérimaire libanais de l'Intérieur, Nohad Machnouk. "Le Liban est considéré comme l'un des pays les plus sûrs et nous espérons que la sûreté et la sécurité seront assurées par une coopération solide entre les différents services de sécurité", a déclaré M. Machnouk cité par l'Agence nationale d'information (NNA). Le ministre a tenu ces propos à l'occasion d'une rencontre avec le chef des Forces de sécurité internes, Imad Othman. Vendredi, le président libanais Michel Aoun a également souligné les succès remportés par le Liban dans le maintien de la sécurité nationale à l'occasion de sa rencontre au palais de Baabda avec une délégation du Conseil supérieur judiciaire dirigée par le juge Jean Fahed. "L'armée et les forces de sécurité du Liban sont parvenues à assurer la sécurité dans le pays en l'emportant contre le terrorisme", a déclaré Michel Aoun cité par le site Internet de la présidence.