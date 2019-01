Le taux de chômage en Allemagne au plus bas en décembre

Le taux du chômage en Allemagne s'est stabilisé à 5,0% en décembre, son plus bas niveau depuis la Réunification, clôturant une année marquée par l'arrivée réussie des réfugiés sur le marché du travail allemand, selon les chiffres gouvernementaux publiés vendredi. En données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a reculé de 14.000 personnes sur un mois, selon les chiffres de l'Agence pour l'emploi. En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a augmenté de 23.000 sur un mois et a décru de 175.000 sur un an. Le taux de chômage brut est ainsi resté sous la barre symbolique des 5%, à 4,9% en décembre, après 4,8% en novembre et 4,9% en octobre. Le taux de chômage est de 6,4% dans l'ancien bassin minier de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où a fermé en décembre la dernière houillère du pays, la fosse de Bottropp. Il est de 6,4% en Mecklembourg-Poméranie et dans la capitale Berlin, deux régions structurellement à la traîne.