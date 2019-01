La FIJ condamne l'attaque "criminelle" contre la télévision palestinienne

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a condamné vendredi, l'attaque perpétrée par des "inconnus" contre le siège de la radio- télévision palestinienne dans le quartier de Tel Al Hawa, à l'ouest de la ville de Ghaza, la qualifiant de "criminelle", a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa. Dans une interview accordée à la télévision palestinienne, le vice-adjoint de la FIJ, Younes Moujahid, a condamné l'attaque et a exprimé "sa solidarité" avec les journalistes de la radio et de la télévision, qualifiant cette agression, de "crime et violation graves", ciblant les journalistes et les médias. "Le problème que nous subissons constamment est le manque de responsabilité des auteurs sur de tels actes", a indiqué Moudjahid, appelant à "l'ouverture d'une enquête et dévoiler" les auteurs de cet acte. "Nous assistons aujourd'hui à une attaque contre une institution palestinienne que nous considérons comme condamnable", a-t-il ajouté.