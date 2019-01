8200 morts dans des accidents de la route en 2018 au Vietnam

Quelque 8200 personnes sont décédées et 14.800 autres ont été blessées dans des accidents de la route au Vietnam en 2018, a indiqué le Bureau vietnamien de la statistique générale (GSO). En moyenne, les accidents de la route ont coûté la vie à 22 personnes par jour au cours de l'année passée, soit une hausse de 1,9% par rapport à 2017, a précisé le GSO dans un rapport. La majorité des accidents ont été causés par le dépassement de la vitesse autorisée, le changement subite de direction et la conduite en état d'ébriété, relève la même source, précisant que 80% des accidents sont survenus sur les routes, suivi par le chemin de fer et les accidents sur les voies navigables. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route sur 100.000 habitants au Vietnam reste élevé, à 26,1 personnes, ce qui le place au deuxième rang en Asie du Sud-Est, juste derrière la Thaïlande avec 32,6 personnes.