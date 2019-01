Le vote sur l'accord de Brexit aura lieu la semaine prochaine

La Première ministre britannique Theresa May a mis fin dimanche aux rumeurs selon lesquelles le vote sur son accord de Brexit controversé pourrait à nouveau être reporté, et a confirmé que le vote aurait lieu comme prévu la semaine prochaine à la Chambre des communes. "Je veux que cet accord soit adopté. Si l'accord n'est pas voté, nous serons vraiment en territoire inconnu", a déclaré Mme May lors d'une interview accordée à la principale émission politique hebdomadaire de la BBC. Ce vote devait initialement être organisé le mois dernier, mais a été repoussé lorsqu'il est devenu clair pour Mme May que l'accord serait rejeté.