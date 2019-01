Yémen: un navire disparu depuis deux jours retrouvé

La marine yéménite a retrouvé, dimanche, un navire qui avait disparu près de l'île de Socotra, dans l'océan Indien, il y a deux jours. "Le bateau a été retrouvé à 23 miles des côtes de l'île", a indiqué le procureur en chef de la province de Socotra, Raed al-Jaribi, cité par la presse yéménite. Une trentaine de personnes se trouvaient à bord et elles sont en bon état de santé, a-t-il ajouté. Le navire avait quitté le port de Hulaf sur l'île de Socotra, il y a deux jours, en direction de Qusayr dans la province de Hadramaout, dans le sud du Yémen, avant de subir une panne et de perdre le contact.. L’île de Socotra est un archipel yéménite de six îles situées au large de la Corne de l'Afrique, près du golfe d'Aden, et à 350 km au sud de la péninsule Arabique.