Centrafrique : une mission internationale de paix attendue à Bangui

Une mission internationale de paix composée des personnalités des Nations Unies, de l'Union africaine (UA), et de la diplomatie des pays limitrophes de la République centrafricaine (RCA) est attendue mardi prochain dans la capitale centrafricaine Bangui, a déclaré dimanche à la presse le porte-parole de la présidence centrafricaine. La mission comprend notamment le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smaïl Chergui, et les ministres des Affaires étrangères des pays voisins.