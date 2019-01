Tesla va lancer la construction d'une "giga-usine" en Chine

Le fondateur et patron du constructeur automobile américain Tesla, Elon Musk, a annoncé lundi le début imminent de la construction d'une usine de voitures électriques à Shanghai, qui lui donnera plein accès au marché chinois, le plus grand au monde. "Nous sommes impatients de démarrer aujourd'hui le processus de construction de la giga-usine àTesla de Shanghai!", a écrit Musk sur son compte Twitter officiel. "Le but est d'achever la construction cet été, d'entamer la production du Model 3 en fin d'année et d'atteindre de gros volumes de production l'année prochaine", a aussi tweeté Elon Musk. Selon les médias chinois, le patron de Tesla devrait assister à Shanghai à la cérémonie de lancement des travaux.