Syrie : deux Américains et un Irlandais arrêtés à Deir Ezzor

Cinq terroristes étrangers ayant rallié le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), dont deux Américains et un Irlandais, ont été arrêtés à Deir Ezzor dans l'est de la Syrie, ont rapporté lundi des médias locaux. "Un groupe de terroristes qui préparait une attaque contre les civils tentant de fuir la zone des hostilités a été découvert et cinq d'entre eux ont été capturés par nos forces", ont indiqué les médias citant les Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition de combattants arabo-kurdes en Syrie.