La Syrie prépare le retour du transport aérien civil

Les autorités syriennes sont à pied d'œuvre pour la reprise prochaine des activités du transport aérien civil dans l'ensemble du territoire national après le retour de la stabilité dans le pays et le retour des diplomates étrangers, ont rapporté lundi des médias locaux. Le ministère syrien des Transports a demandé aux opérateurs de transport aérien de suivre toutes les procédures et de veiller à ce que les aéroports du pays soient prêts à recevoir prochainement des vols des compagnies aériennes nationales et étrangères, a indiqué l'agence russe Sputnik.