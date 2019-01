Pyongyang exige la fin des exercices militaires américano-sud coréen

Les autorités nord-coréennes ont exigé de la Corée du Sud et des Etats-Unis de cesser leurs exercices militaires conjoints dans la péninsule coréenne afin d'instaurer "la paix et de la prospérité", ont rapporté lundi des médias locaux. "Comme cela a été clairement promis lors des négociations entre le Nord et le Sud, il ne doit y avoir aucun exercice militaire commun impliquant des forces étrangères dans l'intérêt du développement futur de la paix et de la prospérité", a rapporté lundi le quotidien nord coréen, Rodong Sinmun. "L'éradication de la menace nucléaire dans la péninsule coréenne et l'instauration d'un climat de paix sont les conditions indispensables au développement des relations intercoréennes", a souligné l'organe central du Parti du travail de Corée.