Ouargla : un mort et 15 blessés dans un accident près de Témacine

Une personne a trouvé la mort et 15 autres ont été blessées dans un accident de circulation survenu lundi près de Temacine (150 km Nord d'Ouargla), a-t-on appris des services de la protection civile. Une collision entre un minibus de transport de voyageurs assurant la liaison Goug-Touggourt et un véhicule léger a causé la mort sur le coup d'une femme (39 ans) et des blessures, à différents degrés de gravité, à 15 autres personnes, a-t-on précisé.