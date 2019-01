La Guinée accepte d'organiser la Coupe d'Afrique des nations en 2025

La Guinée a accepté la proposition de la Confédération africaine de football (CAF) d'organiser la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025 et non en 2023 comme prévu initialement, a annoncé le président de la CAF, Ahmad Ahmad. M. Ahmad s'exprimait lundi à Conakry où il effectuait, en compagnie du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, une visite de travail avec les autorités en charge du football guinéen. Il a fait cette déclaration à l'issue d'une audience accordées par le président Alpha Condé aux deux responsables.